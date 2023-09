Enfants évacués, accusations russes contre Washington et Londres... Le point sur la situation en Ukraine

Les accusations russes autour de la Crimée. La Russie a accusé, mardi, Londres et Washington d'avoir aidé l'Ukraine à frapper la Crimée récemment. La frappe qui a visé le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée vendredi aurait ainsi été "mise en œuvre à la demande des services de renseignement américain et britannique" et coordonnée avec eux, selon la diplomatie russe. "Il n'y a pas le moindre doute que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignements occidentaux, d'équipement satellite de l'Otan, d'avions de reconnaissance", a affirmé sa porte-parole, Maria Zakharova.

Trente drones détruits dans le sud de l'Ukraine après une attaque russe. La défense aérienne ukrainienne a détruit, dans la nuit de mercredi à jeudi, plus de trente drones lors d'une attaque russe dans les régions d'Odessa et Mykolaïv, dans le sud, a déclaré une porte-parole. "Cette nuit, plusieurs groupes de drones d'attaque ont été lancés" dans ces régions, a déclaré Natalya Gumenyuk, porte-parole du commandement sud de l'armée ukrainienne, évoquant "une attaque massive". "Cependant, le travail de la défense aérienne a été assez efficace. Plus de 30 drones ont été détruits. Des estimations plus précises seront fournies par l'armée de l'air", a-t-elle ajouté.