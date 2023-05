"Engins explosifs" contre des trains russes, aide danoise record... Le point sur la situation en Ukraine

Aide danoise. Le Danemark va donner 228 millions d'euros d'équipement, de munitions et de matériel de défense aérienne à l'Ukraine pour "renforcer (s)a capacité à mener une offensive dans les mois à venir", a annoncé ce mardi le ministère danois de la Défense. D'un montant de 1,7 milliard de couronnes, "il s'agit du plus important don du Danemark à ce jour". Avec cette donation, qui comprend notamment des véhicules blindés et de déminage, des obus de mortier et des ponts de campagne mobiles, l'aide militaire danoise à l'Ukraine s'élève à 11 milliards de couronnes (1,47 milliard d'euros ou 1,61 milliard de dollars) depuis le début de l'invasion russe.

Coopération canado-ukrainienne. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont indiqué lundi la poursuite de leur programme de coopération à long terme. Les deux dirigeants ont eu un entretien téléphonique à l'issue duquel le chef du gouvernement canadien s'est engagé à appuyer "l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra". "Le Canada continuera de leur apporter une aide militaire, humanitaire et financière", a assuré Justin Trudeau dans un tweet. Lors de son adresse télévisée quotidienne, le président ukrainien a pour sa part salué le programme "de coopération à long terme en matière de défense entre l'Ukraine et le Canada".

Malentendu ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, dans un entretien publié mardi par le Washington Post, avoir appris dans la presse, et non de Washington, l'existence d'une fuite de documents confidentiels américains concernant la guerre de son pays contre la Russie. "Je n'ai pas reçu d'information de la Maison Blanche ou du Pentagone au préalable", affirme-t-il au quotidien américain. "Nous n'avions pas cette information, je ne l'avais pas", déplore le président ukrainien. Interrogé sur CNN, le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, a dit mardi soir "ne pas pouvoir dire si cela est vrai ou non", tout en réitérant le soutien des États-Unis à l'Ukraine dans le conflit.