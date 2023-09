En Russie, Domino's Pizza passe aux mains d'un rappeur pro-Poutine

Si Tamati n'a pas évoqué la guerre en Ukraine en annonçant sa reprise de Domino's Pizza, il est probable que lui et son associé aient pu bénéficier de l'offensive menée par Moscou contre les entreprises occidentales. Le Kremlin a en effet fait en sorte de rendre la vente de leurs activités russes beaucoup plus difficile et coûteuse pour celles qui cherchent à quitter le pays, en représailles des sanctions économiques décrétées par les alliés de Kiev contre les sociétés russes depuis le début du conflit ukrainien. Dans de nombreux cas, les groupes voulant se retirer ont dû vendre leurs parts de marché à très bas prix, voire annuler leur valeur. Le brasseur néerlandais Heineken avait ainsi déclaré la semaine dernière qu'il avait vendu ses activités sur place pour un euro symbolique.

En avril dernier, Moscou a par ailleurs adopté un décret autorisant le gouvernement à saisir les actifs des entreprises de pays qu'elle désigne désormais comme "inamicaux". Le Kremlin a ainsi pris le contrôle en juillet dernier des filiales russes du fabricant français de yaourts Danone et du brasseur danois Carlsberg. Cette vague de reprises a mené de nombreuses marques médiatiques à changer de nom. À titre d'exemple, les enseignes McDonald's sont devenues "Vkousno i totchka" ("Délicieux, et puis c'est tout") tandis que les jeux de construction Lego ont été rebaptisés "World of Cubes".