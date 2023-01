Envoyer un éclat d'obus à Emmanuel Macron : la dernière provocation de Dmitri Rogozine

À la suite de cette frappe, Dmitri Rogozine avait dû être opéré en raison d'un morceau d'obus logé au-dessus de son omoplate droite. Rapidement, le Comité d’enquête de la Fédération de Russie, avait estimé que le bombardement avait été mené à l’aide d’un canon Caesar, alors que le restaurant se trouvait à une vingtaine de kilomètres du front.

Face à ces éléments, le patron des "Loups du Tsar" a donc décidé de renvoyer la munition à son propriétaire. Le bout de shrapnel a été adressé à l'ambassadeur français à Moscou, Pierre Levy, en lui demandant de l'envoyer au président Macron. "Dans cette enveloppe, avec ma lettre, vous verrez un fragment d'obus d'une pièce d'artillerie française de 155 mm Caesar", a déclaré Dmitri Rogozine dans cette lettre ouverte publiée sur Telegram. "Il a perforé mon épaule droite et s'est logé dans la cinquième vertèbre cervicale, à un millimètre seulement de différence et il aurait pu me tuer ou me rendre invalide", a-t-il écrit.