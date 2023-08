Prigojine réapparait dans une vidéo, le patron de Wagner en Afrique ?

Après la Russie et l'Ukraine, Evgueni Prigojine est-il en Afrique ? Selon une vidéo diffusée par le groupe Wagner, dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 août, on peut apercevoir le chef de la milice en tenue militaire. Il s'agit de sa première déclaration vidéo depuis le coup de force avortée en Russie, fin juin dernier.

L'événement est tel que l'ensemble des chaînes Telegram affiliées au groupe relaie cette vidéo, longue d'une quarantaine de secondes. Une courte prise de parole qui se transforme rapidement en diatribe. "Nous travaillons. La température est de 50°C. Comme nous l'aimons. Wagner mène des activités de reconnaissances et recherches pour rendre la Russie encore plus grande et l'Afrique encore plus libre". Et de poursuivre : "Nous serons le cauchemar de Daesh, d'al-Qaïda et d'autres criminels. Nous recrutons de vrais hommes forts et continuons à remplir les missions qui nous ont été confiées", avance-t-il.

Impossible de dire avec certitude que la vidéo a bien été tournée sur le sol africain, comme les partisans de Wagner l'affirment. Aucun élément ne permettant de géolocaliser avec précision l'endroit où elle a été réalisée. Il n'en reste pas moins que cette vidéo revêt un caractère inédit.