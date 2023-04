Explosion à Belgorod, réunion de l'Otan... Le point sur la situation en Ukraine

Le patron de l'Otan en visite surprise à Kiev... Le secrétaire général de l'Otan a estimé, jeudi 20 avril, depuis Kiev, que sa priorité était une victoire militaire ukrainienne sur la Russie et indiqué que la question de l'accession de l'Ukraine à l'Alliance sera débattue en juillet lors du sommet de l'organisation. "L'avenir de l'Ukraine est dans la famille euro-atlantique, le futur de l'Ukraine est dans l'Otan. En même temps, l'objectif principal de l'Alliance, des alliés, est de s'assurer que l'Ukraine l'emporte", a indiqué Jens Stoltenberg.

...avant une réunion de l'Otan en Allemagne. Les alliés de l'Ukraine, pressés par Volodymyr Zelensky de livrer plus d'armes et de munitions, se retrouvent ce vendredi pour coordonner leur aide militaire à Kiev. La réunion est organisée sur la base américaine de Ramstein, dans le sud de l'Allemagne, par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Nouveaux chars pour l'Ukraine. En attendant un accord, le Danemark et les Pays-Bas ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient acheter 14 chars Leopard 2 afin de les donner à l'Ukraine. Les deux pays marquent "leur intention d'acquérir, rénover et donner à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A4, à la suite de [leur] collaboration fructueuse avec l'Allemagne pour la livraison d'au moins 100 chars Leopard 1A5", selon un communiqué du ministère danois de la Défense. Les chars seront fournis à partir de "début 2024", et le coût estimé de 165 millions d'euros sera "partagé à parts égales" entre les deux pays.