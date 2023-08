Guerre en Ukraine : l'explosion d'un bateau dans un port turc causée par des armes destinées à Kiev ?

Cette réaction chimique n'a pourtant rien de farfelu. Dans sa note sur les conditions de survenue d'une "explosion sur le lieu de travail", l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) en France rappelle ainsi que "de nombreuses substances sont susceptibles de provoquer des explosions", citant entre autres exemples "les poussières combustibles", telles que la farine, le sucre et les céréales.

Dans les pages du quotidien turc Hurriyet, un ingénieur chimiste, Emre Ergün, explique ce phénomène plus en détail : "Lorsque le blé est transporté du silo au navire, il est compressé. Or, toute substance organique est hautement inflammable et devient explosive quand elle se transforme en poussière." Il suffit dès lors que cette poussière "en suspension dans l'air, dans un lieu fermé, comme un conteneur ou un silo" rencontre une "source d'inflammation", notamment une étincelle d'origine mécanique.