Ukraine : face à la "terreur", Zelensky appelle à évacuer la région de Donetsk

Elle avait motivé cette décision, dans des déclarations à la télévision, par la destruction des réseaux de gaz et l'absence de chauffage l'hiver prochain dans la région. Cette évacuation intervient également au lendemain d'une frappe meurtrière sur la prison d'Olenivka, située dans l'est du pays. Plusieurs missiles ont touché, vendredi, ce centre de détention utilisé par l'armée russe pour emprisonner les combattants du régiment Azov arrêtés, notamment, à l'issue du siège de l'usine Azovstal dans la ville portuaire de Marioupol. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être les auteurs de ce bombardement meurtrier.