Frappe meurtrière sur un marché ukrainien : une erreur de Kiev en cause ?

Les faits se sont déroulés alors que la ville de Kostyantynivka était au cœur de violents affrontements. Le 5 septembre, le secteur avait été visé par des tirs russes auxquels avaient répondu les Ukrainiens en guise de défense. Mais le 6 septembre, selon l'enquête très fouillée du New York Times, les caméras de surveillance localisent le tir du missile ayant atterri sur le marché du côté ukrainien, et non pas russe. Par ailleurs, selon des journalistes du quotidien américain se trouvant non loin ainsi que des signalements locaux sur Telegram, l'Ukraine avait lancé, quelques minutes avant la frappe, deux missiles à 16 km au nord-ouest de Kostyantynivka.