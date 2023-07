Frappes russes à Zaporijia, visite de Zelensky à Bakhmout... Le point de situation en Ukraine

D'après un bilan des forces armées ukrainiennes fait une heure plus tôt, l'armée russe avait lancé "cinq missiles et 19 frappes aériennes" au cours de la journée écoulée, tirant "30 fois avec des systèmes de lance-roquettes multiples sur les positions" des troupes ukrainiennes et des zones habitées.

Dnipro. Dans la journée, l'armée russe avait ainsi confirmé une frappe survenue la veille à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. Elle a affirmé avoir alors frappé un centre de commandement de l'armée ukrainienne, où un missile a notamment touché un immeuble d'habitation, faisant neuf blessés.