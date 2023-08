Frappes sur Dnipro, attaques de drones en Russie, mort de Prigojine... Le point sur la situation en Ukraine

Mort du chef de Wagner. Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, à l'origine d'une rébellion en juin, son adjoint et huit autres passagers sont présumés morts dans le crash d'un avion privé mercredi au nord-ouest de Moscou, ont annoncé l'agence russe du transport aérien et un ministère. Après avoir temporisé, la milice a finalement confirmé la mort de son chef sur Telegram : "Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner, héros de la Russie, véritable patriote de sa patrie, est mort à la suite des actions des traîtres à la Russie", a notamment indiqué Wagner Group, qui se présente comme le canal officiel de ce groupe. Le chef de la milice, qui s'était notamment illustré lors de la bataille pour Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, avait été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe, menée par ses hommes, à laquelle il avait finalement rapidement renoncée après des négociations avec Vladimir Poutine.

Les autorités russes toujours silencieuses. Le Kremlin et le ministère de la Défense n'ont pas réagi dans l'immédiat à la mort du chef de Wagner. Le président Vladimir Poutine a prononcé un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Koursk au cours de la Seconde Guerre mondiale, se rendant dans cette région du sud-ouest de la Russie, frontalière de l'Ukraine. Il y a salué sur scène devant la foule le "dévouement" et la "loyauté" des soldats russes en Ukraine, qui "combattent avec courage et détermination", sans jamais mentionner le crash.