Wagner menace de quitter Bakhmout, évacuation de Zaporijia... Le point sur la situation en Ukraine

Dans l'une des vidéos, le patron de Wagner accuse nommément le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef de l'état-major, Valéri Guérassimov, d'être responsables de "dizaines de milliers de tués et de blessés" en Ukraine. "Ils porteront la responsabilité de dizaines de milliers de tués et de blessés devant leurs mères et leurs enfants", lâche-t-il.

De son côté, le ministère russe de la Défense a fait comme si de rien n'était dans son bulletin quotidien, évoquant laconiquement les "offensives" des hommes de ce groupe paramilitaire à Bakhmout, "appuyés" par "les unités aéroportées" de l'armée régulière. Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, la Russie espère conquérir Bakhmout d'ici mardi, le jour où elle célèbre en grande pompe la victoire sur l'Allemagne nazie dans une grande fête d'exaltation patriotique.