Inquiétudes à Zaporijia, un écrivain russe blessé dans une explosion... Le point sur la situation en Ukraine

Alors que la contre-offensive ukrainienne se préparerait, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a émis une nouvelle alerte sur le risque d'un "grave accident nucléaire" à la centrale de Zaporijia, actuellement occupée par les forces russes. "La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti, samedi 6 mai, le chef de l'Agence, Rafael Grossi, cité dans un communiqué de l'AIEA.

Évacuations. L'inquiétude a été partagée alors que plus tôt dans la journée, le directeur des lieux, nommé par les autorités russes, Iouri Tchernitchouk, a annoncé que pour l'heure, une évacuation des employés de la centrale nucléaire, dont les six réacteurs sont à l'arrêt, n'est pas prévue. Depuis la veille, les autorités russes ont débuté des opérations pour évacuer "temporairement" les habitants des localités alentours, sous leur occupation.