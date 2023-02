Guerre en Ukraine : "Je réfléchis à livrer le Dôme de fer à Kiev", révèle Benjamin Netanyahu sur LCI

Par ailleurs, Benjamin Netanyahu a aussi évoqué le sujet du conflit entre Israël et les pays arabes. D'après lui, la fin du conflit avec l'Arabie saoudite est "plus proche" qu'il n'y parait. Et la paix entre Ryad et Jérusalem "amorcerait la fin du conflit israélo-arabe et ça amorcerait une fin réaliste du conflit israélo-palestinien."