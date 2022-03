Joe Biden compte menacer Xi Jinping de représailles si la Chine soutient l'offensive russe

Face à ces inquiétudes, l'entretien téléphonique de vendredi aura pour but de "garder les canaux de communication ouverts entre les États-Unis et la République populaire de Chine", a affirmé dans un communiqué la porte-parole de l'exécutif américain, Jen Psaki. Washington récemment jugé "profondément préoccupante" la position "d'alignement de la Chine avec la Russie" face à la guerre en Ukraine, après une rencontre à Rome entre le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, et Yang Jiechi, plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois. Une rencontre de sept heures, qualifiée d'"intense" et de "très franche" par une haute responsable de la Maison Blanche.

Par ailleurs, Anthony Blinken a accusé Moscou de "crimes de guerre" en Ukraine. "Cibler intentionnellement des civils est un crime de guerre", a-t-il tancé, tout en précisant que le processus juridique pour parvenir à une telle accusation formelle était toujours en cours. Il par ailleurs estimé que le Kremlin ne faisait pas "d'effort significatif pour mettre fin par la diplomatie à la guerre" à la table des négociations avec l'Ukraine, engagées depuis plusieurs jours déjà.