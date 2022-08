Ukraine : les États-Unis débloquent une nouvelle aide militaire d'environ 3 milliards de dollars

Le mercredi 24 août est une date particulièrement symbolique cette année pour Kiev. Elle marque en effet le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, mais aussi les six mois de l'invasion russe sur son territoire, débutée le 24 février dernier. Selon un responsable américain sous couvert d'anonymat, c'est donc cette date qu'ont choisi les États-Unis pour annoncer une nouvelle aide militaire d'environ trois milliards de dollars à destination de Kiev.

Cette aide sera la plus grosse enveloppe d'aide militaire depuis le début de la guerre et permettra à l'Ukraine d'acquérir de nouvelles armes ou de financer des formations ou des opérations. Elle provient d'un fonds spécifique, différent de celui habituellement utilisé par le président américain Joe Biden pour ordonner le transfert immédiat d'armes, de matériel et d'équipements à partir de stocks existants à l'Ukraine.