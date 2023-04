Ukraine : alors que Poutine visite des territoires occupés, Zelensky se rend sur le front de l'Est

Dans l'oblast de Kherson (sud), il a conversé avec le commandant des forces aéroportées russes, le général Mikhaïl Teplinski, et d'autres hauts responsables pour évoquer la situation militaire dans les régions de Kherson et de Zaporijia. Cette zone, régulièrement évoquée par les analystes comme le possible théâtre du coup de force à venir de l'armée de Kiev, est particulièrement stratégique, car elle forme une continuité terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée. La rupture de ce pont terrestre serait un revers majeur pour Moscou. Le chef d'État a aussi présenté ses vœux à des soldats à l'occasion de la fête de Pâques orthodoxe.