Ukraine : Kiev pourrait "céder des territoires en échange d'une adhésion à l'Otan", suggère un représentant de l'alliance

Pour éteindre le feu naissant, l'Otan a clarifié sa position mardi. "Nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire et nous sommes déterminés à parvenir à une paix juste et durable. La position de l'alliance est claire et n'a pas changé", a souligné un porte-parole. L'auteur des propos polémiques, lui-même, a mis de l'eau dans son vin. "Je ne dis pas qu'il doit en être ainsi, mais ça pourrait être une solution possible", a-t-il indiqué. "Ma déclaration à ce sujet s'inscrivait dans le cadre d'une discussion plus large sur les scénarios possibles en Ukraine, et je n'aurais pas dû la formuler ainsi. C'était une erreur", conclut-il.