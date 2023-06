Kiev sous le feu russe, des enfants évacués des zones frontalières... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev meurtrie et endeuillée. La Russie a lancé une offensive aérienne nocturne, jeudi 1er juin, semant à nouveau la terreur dans la capitale ukrainienne après une semaine de frappes répétées, à coups de missiles et drones explosifs. L'attaque, qui a commencé vers 3h du matin, a fait trois morts, dont un enfant, et blessé dix personnes, a indiqué l'administration militaire de Kiev. Le maire, Vitali Klitschko, a annoncé sur Telegram que "selon les premiers rapports des secouristes, trois morts (...) et quatre blessés ont été trouvés" dans le district de Desnyansky. Il s'agit de la 18e attaque menée par le Kremlin contre Kiev en un mois. Lundi 29 mai, une attaque diurne inhabituelle sur la ville avait déjà conduit la population à se mettre à l'abri.

Des enfants évacués de Russie. Moscou a commencé, mercredi 31 mai, l'évacuation des enfants de localités frontalières de l'Ukraine, intensivement bombardées depuis plusieurs jours, et où la situation est qualifiée d'"alarmante" par le Kremlin. "Aujourd'hui, un premier groupe de 300 enfants va être envoyé à Voronej", ville située à quelque 250 kilomètres au nord-est de Belgorod, a fait savoir le gouverneur, Viatcheslav Gladkov. Plus de 1000 autres enfants seront évacués vers d'autres provinces dans les prochains jours, a-t-il ajouté. Cette décision a été prise en raison de la situation qui se "détériore" dans la région, qui a subi quelque 260 tirs de mortier et d'artillerie dans la seule journée de mardi, toujours selon le représentant local.