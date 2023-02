Kiev vise une victoire "inévitable", le "plan de paix" de la Chine... le point sur la situation en Ukraine

Un nouveau train de sanctions adopté par l'UE. L'Union européenne a approuvé de nouvelles sanctions destinées à frapper l'économie de la Russie et des entreprises iraniennes accusées de soutenir son invasion de l'Ukraine. "Un an s'est écoulé depuis l'invasion brutale et illégale de l'Ukraine par la Russie", a annoncé la présidence suédoise. "Aujourd'hui, l'UE a approuvé un 10e train de sanctions qui comprend notamment des restrictions plus strictes en matière d'exportation de technologies et de biens à double usage, des mesures restrictives ciblées contre les personnes et les entités qui soutiennent la guerre, diffusent de la propagande ou livrent des drones utilisés par la Russie dans la guerre et des mesures contre la désinformation russe."

Washington ne desserre pas l'étau sur Moscou. La Maison Blanche a annoncé un renforcement des sanctions destinées à frapper durement l'économie de la Russie et à réduire son accès à des technologies sensibles comme les semi-conducteurs. Les sanctions, qui ciblent des secteurs comme les banques et l'industrie de la défense, toucheront "plus de 200 personnes et entités, y compris des acteurs russes et des pays tiers à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie". Une série de mesures visent aussi la capacité de Moscou à contourner les sanctions précédentes.

Le G7 menace de "coûts sévères" les pays qui aident la Russie. "Nous demandons aux pays tiers ou aux autres acteurs internationaux qui cherchent à contourner ou à affaiblir nos mesures de cesser leur aide matérielle à la guerre menée par la Russie, sous peine de s'exposer à des coûts sévères", ont mis en garde les dirigeants du G7, à l'issue d'une réunion virtuelle.