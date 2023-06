Kiev visée par des drones, tentative d'"invasion" dans la région russe de Belgorod... Le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky réclame un soutien sans faille de l'Europe. Le président ukrainien a exhorté jeudi près de 50 dirigeants européens à renforcer leur soutien à l'Ukraine, lors d'un sommet inédit en Moldavie. "Chaque doute que nous manifestons est une tranchée que la Russie essaiera d'occuper", a-t-il martelé lors de cette deuxième réunion de la Communauté politique européenne (CPE), organisée à seulement 20 km de la frontière ukrainienne. Il en a profité pour plaider avec force en faveur de l'adhésion de son pays à l'Otan et à l'UE, une condition plus largement nécessaire selon lui pour "tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire".

Production de munitions. Les eurodéputés ont approuvé jeudi un projet de loi visant à augmenter la production de munitions dans l'Union européenne afin de reconstituer les réserves et d'accélérer les livraisons à l'Ukraine. Le texte a été largement adopté lors d'une mini-session plénière à Bruxelles. La Commission européenne avait présenté début mai ce plan doté de 500 millions d'euros pour renforcer la capacité de production de munitions de l'UE à un million d'obus par an.