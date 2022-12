Kiev dénonce la "terreur" de Poutine après des frappes meurtrières sur Kherson

Une équipe de l'AFP qui se trouvait dans le centre-ville de Kherson a pu témoigner de la série de frappes qui ont notamment touché le marché central et les rues adjacentes, très fréquentées le samedi matin et tout particulièrement en cette veille de Noël. Près du marché, un homme était grièvement blessé à la tête et sa voiture avait été soufflée par la puissance de l'explosion. Plusieurs autres blessés se trouvaient non loin. Une femme âgée, vêtue d'un manteau rouge, était sans vie à quelques mètres de là, les bras en croix. Deux hommes étaient inertes à un passage piéton.