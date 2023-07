Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine affirme que Prigojine a refusé l'une de ses offres

"Beaucoup (de commandants de Wagner) ont acquiescé de la tête quand j'ai dit ça. Mais (Evguéni) Prigojine, qui était assis devant, ne l'a pas vu et a dit, après avoir écouté, 'Non, les gars ne sont pas d'accord avec cette solution'", a assuré Vladimir Poutine. Le président russe a affirmé avoir discuté lors de cette réunion, le 29 juin, des "possibles solutions" pour que le groupe Wagner continue à combattre pour la Russie et avoir donné son "appréciation" des évènements du 24 juin.

Dans son interview à Kommersant, il a également évoqué l'absence de statut juridique officiel du groupe Wagner en Russie, où les sociétés militaires privées ne sont pas autorisées par la loi. "Le groupe (Wagner) est là, mais il n'existe pas juridiquement ! (...) C'est une autre question liée à (leur) légalisation effective. Une question qui doit être évoquée à la Douma (chambre basse du Parlement), au sein du gouvernement", a affirmé Vladimir Poutine.