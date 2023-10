Guerre en Ukraine : l'aide américaine en question, attaques de drones en Russie... Le point sur la situation

En Slovaquie, le parti populiste qui compte mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine, et qui critique l'UE et l'Otan, est arrivé en tête des élections législatives, selon les résultats publiés dimanche. Le parti Smer-SD, dirigé par l'ancien Premier ministre Robert Fico, a obtenu 23% des voix lors du scrutin de samedi, devant le parti centriste Slovaquie Progressiste qui a recueilli 18% des voix. Les populistes ont donc besoin de partenaires de coalition pour parvenir à une majorité et former le gouvernement. "La Slovaquie et ses habitants ont des problèmes plus importants que (les relations avec) l'Ukraine", a réitéré Robert Fico à l'issue du scrutin. Il a ajouté que l'Ukraine constituait "une énorme tragédie pour tous" et a appelé à des pourparlers de paix, car "de nouvelles tueries n'aideront personne".

Selon les analystes, un gouvernement Fico pourrait radicalement changer la politique étrangère de la Slovaquie pour ressembler à celle du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Le populiste slovaque de 59 ans, a juré que la Slovaquie n'enverrait pas "une seule balle de munition" à l'Ukraine et a appelé à de meilleures relations avec la Russie.