Guerre en Ukraine : l'Allemagne aurait rassemblé "des centaines" de preuves de crimes de guerre

Dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, des centaines de corps ont été découverts après que l'armée russe en a été chassée en mars 2022. Le massacre avait suscité une vague de condamnations et d'accusations de crimes de guerre, ce que Moscou a toujours nié. Le bureau du procureur s'était appuyé sur le principe de la juridiction universelle. Il permet de poursuivre les crimes les plus graves quel que soit le lieu où ils ont été commis. Sur la base de ce même principe, un groupe de personnes originaires de Birmanie a déposé une plainte le mois dernier en Allemagne contre la junte militaire, l'accusant de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.