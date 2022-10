L’Allemagne signe un accord pour renforcer la défense anti-aérienne de l'Otan... sans la France

Une alliance de 15 pays européens... sans la France. Jeudi 13 octobre, 14 pays membres de l'Otan se sont associés à l'Allemagne pour l'acquisition en commun de matériels de défense anti-aérienne et anti-missile. Le projet vise en particulier à favoriser l'achat de systèmes Iris-T et Patriot, a expliqué la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. Cette initiative a pour but de renforcer "considérablement notre capacité à défendre l'Alliance contre toutes les menaces aériennes et antimissiles", a commenté le secrétaire général adjoint de l'organisation, Mircea Geoană, dans un communiqué.