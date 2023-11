Kiev avance sur le Dniepr, frappes meurtrières dans l'est... Le point sur la situation en Ukraine

Pour la première fois, la Russie a confirmé, mercredi 15 novembre, que l'armée ukrainienne avait pris position sur la rive du Dniepr contrôlée par les forces de Moscou. Dans le même temps, Dmitri Medvedev a affirmé que le soutien de Washington à l'Ukraine allait se tarir progressivement pour "toucher à sa fin inévitable". Les faits marquants de ces dernières 24 heures.

Kiev se positionne sur la rive occupée du Dniepr. L'armée ukrainienne a réussi à établir des positions sur la partie sous contrôle russe du fleuve Dniepr, dans le sud du pays, a admis, mercredi 15 novembre, pour la première fois, un responsable russe. "Environ une compagnie et demie, répartie en petits groupes, se trouve sur un tronçon allant du pont ferroviaire jusque (au village de) Krynky", a annoncé sur Telegram Vladimir Saldo, le gouverneur nommé par Moscou dans la zone ukrainienne occupée de Kherson. Une percée des lignes russes dans ce secteur serait un succès majeur pour les troupes de Kiev, alors que la vaste contre-offensive ailleurs en Ukraine, lancée depuis le mois de juin, n'a pas eu les résultats escomptés.

"Une journée difficile" après des frappes russes meurtrières. "Nous devons nous battre", a lancé dans son adresse quotidienne sur X (ex-Twitter) le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, déplorant "une journée difficile" marquée par des frappes russes destructrices dans les régions de Donetsk et de Zaporijia. Deux secouristes ont été tués alors qu'ils intervenaient dans "une infrastructure civile", qui venait d'être attaquée une première fois. "Tout le monde en Ukraine doit s'en souvenir, en particulier ceux qui ont cessé de remarquer la guerre parce qu'ils sont entièrement concentrés sur la politique : la Russie est toujours capable de faire le mal", a-t-il prévenu. "Notre défense doit rester une priorité absolue."

Le soutien américain à l'Ukraine "touche à sa fin inévitable". Washington va bientôt cesser de soutenir Kiev. Ce qu'a affirmé le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, attirant l'attention sur le fait que "les États-Unis abandonnent facilement leurs serviteurs lorsqu'ils deviennent inutiles." "La raison n'est pas seulement que les républicains et les démocrates sont en désaccord à la veille de l'élection présidentielle américaine. Ils en ont tout simplement marre : ces sbires dévorent des fonds gigantesques, les vols prospèrent et rien n'a été réalisé sur le champ de bataille", a-t-il expliqué, rapporte l'agence d'État Tass. "En outre, la crise israélo-palestinienne a éclaté. En un mot, le soutien à cette canaille en liberté touche à sa fin inévitable."

"L'ère de l'influence russe est révolue"

Jugée pour le meurtre d'un blogueur anti-Ukraine. Le procès de Daria Trepova, accusée du meurtre à l'explosif en avril dernier d'un influent blogueur militaire russe, s'est ouvert devant un tribunal de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie. Vladlen Tatarskiï, de son vrai nom Maxime Fomine, a été tué après avoir accepté une statuette piégée, dans un café, des mains de la jeune femme de 26 ans, qui a ensuite été arrêtée pour "terrorisme" et placée en détention. Dans la salle d'audience, l'accusée a répété ne pas savoir qu'elle transportait une bombe. "J'insiste, je ne sais pas que je portais un engin explosif", a-t-elle dit. Cet assassinat avait fait grand bruit dans le milieu des partisans les plus fervents à l'offensive russe.

Un homme accusé de "haute trahison" arrêté. C'est un type d'affaire qui se multiplie en Russie. Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé avoir interpellé un homme accusé de "haute trahison" pour avoir transmis des informations sur des infrastructures militaires. Dans un communiqué, cité par l'agence d'État Tass, ils ont indiqué que cet habitant de la région de Tioumen, en Sibérie occidentale, a été placé en détention pour deux mois. Il encourt une peine de prison à perpétuité. Selon le FSB, le suspect a collecté et transmis aux services secrets ukrainiens, en échange d'une rémunération financière.

Les diamants russes dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne propose d'interdire les importations de diamants en provenance de Russie dans le cadre d'un nouveau paquet de sanctions liées à la guerre en Ukraine, selon le texte de sa proposition, obtenu par l'AFP, qui doit être approuvée à l'unanimité par les 27. Cette interdiction de l'UE concernerait les diamants naturels ou synthétiques, et les bijoux, dès janvier 2024, et les diamants russes taillés dans d'autres pays à partir de septembre 2024. Moscou est accusé de financer une partie de sa guerre contre l'Ukraine grâce au commerce lucratif de diamants, qui représentent un chiffre d'affaires d'environ quatre à cinq milliards de dollars par an.

"L'ère de l'influence russe est révolue". "Pour la première fois dans l'histoire, la Russie a été évincée du Conseil exécutif (l'équivalent de son Conseil d'administration, ndlr) de l'Unesco", s'est réjoui mercredi dans un message sur X (ex-Twitter) le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. "L'ère de l'influence russe est révolue, et à juste titre : les terroristes russes n'ont pas leur place à la tête d'organismes internationaux importants. Le rôle international de la Russie ne fera que s'affaiblir."