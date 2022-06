Guerre en Ukraine : l'armée russe se retire de l'île des Serpents, Kiev salue "la libération" du territoire

C'est d'ailleurs non loin de l'île que le croiseur Moskva avait été visé par un missile ukrainien, infligeant à la marine russe son plus gros camouflet depuis des décennies. Outre sa valeur symbolique, l'île est également stratégique en raison de son emplacement au large des côtes ukrainiennes et roumaines, qui offre un poste d'observation de choix et un lieu où déployer des systèmes de défense sol-air.