L'Assemblée nationale qualifie de "génocide" l'Holodomor, la grande famine ukrainienne

C'est l'une des pages sombres de l'Ukraine. L'Holodomor, ou "l'extermination par la faim", orchestrée entre 1932 et 1933 par le dictateur soviétique Joseph Staline pour réprimer toute velléité indépendantiste, a entraîné la mort d'au moins 4 millions d'Ukrainiens. Un douloureux souvenir, qualifié de génocide par Kiev, qui a été ravivé par l'invasion russe du pays. Après le Bundestag allemand et le Parlement européen fin 2022, l'Assemblée nationale a adopté, mardi 28 mars, une résolution pour reconnaître comme "génocide" cette grande famine provoquée volontairement par le régime stalinien.

Par 168 voix contre 2, les députés ont approuvé le texte, co-signé par des sept des dix groupes de l'Assemblée, à l'exception de LFI, du PCF et du RN, "portant sur la reconnaissance et la condamnation de la grande famine de 1932-1933, connue sous le nom d'Holodomor, comme génocide". L'Holodomor, "c'est l'histoire d'une barbarie organisée" et "l'utilisation de la famine comme une arme politique", a plaidé la première signataire, Anne Genetet. La députée Renaissance de la circonscription Asie-Pacifique a ponctué son intervention d'un "Vive l'Ukraine libre", en présence de l'ambassadeur d'Ukraine en France.