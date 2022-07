Ukraine : l'est et le sud visés par des frappes, des avancées sur la question des céréales... Le point sur la situation

Une avancée sur les exportations de céréales. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé, mardi, que la médiation de la Turquie avait permis une avancée sur les exportations de céréales. Des exportations que Kiev accuse la Russie de bloquer et qui manquent à l'équilibre alimentaire mondial. "Grâce à votre médiation, nous sommes allés de l'avant", a estimé Vladimir Poutine en s'adressant à Recep Tayyip Erdogan lors d'un sommet organisé en Iran. Ankara, membre de l'Otan et puissance régionale en mer Noire, entretient un équilibre délicat entre Moscou et Kiev. "Toutes les questions ne sont pas encore réglées, c'est vrai, mais il y a du mouvement et c'est une bonne chose", a ajouté le maître du Kremlin qui a toutefois jeté un doute sur ces avancées dans la soirée, en liant l'exportation de la production agricole ukrainienne à une levée des restrictions occidentales sur les céréales russes.

Débloquer certains fonds des banques russes. Dernier épisode de cet immense bras de fer : la Commission européenne a proposé aux États membres de débloquer "certains fonds" de banques russes gelés par les sanctions de l'UE pour aider la reprise du commerce des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, selon un document consulté mardi par l'AFP. L'UE "veut qu'il soit parfaitement clair que rien dans les sanctions ne freine le transport de céréales hors de Russie ou d'Ukraine", a déclaré à l'AFP un diplomate européen sous couvert d'anonymat. À propos du gaz, autre sujet de tension entre Moscou et les Européens, Vladimir Poutine a assuré que le géant russe Gazprom "remplirait pleinement ses obligations" au moment où baissent les livraisons vers l'Europe.

Annexion des territoires ukrainiens. De leur côté, les États-Unis ont accusé la Russie de travailler "à l'annexion des territoires ukrainiens" passés sous son contrôle ces derniers mois, en utilisant le même "mode d'emploi" que pour la Crimée en 2014. "Le gouvernement russe dispose de plans détaillés pour annexer un certain nombre de régions en Ukraine dont Kherson, Zaporijjia et l'ensemble des Oblasts de Donetsk et Lougansk", a déclaré John Kirby, qui coordonne la communication du président Joe Biden sur les questions stratégiques. Les représentants "illégitimes" que Moscou a imposés dans ces zones "vont organiser des référendums fantoches sur la réunification avec la Russie", "peut-être en septembre lors des élections régionales russes", a-t-il ajouté.