L'étau se referme sur Bakhmout, ministre russe sur le front... Le point sur la situation en Ukraine

Bataille de Bakhmout. La pression sur l'armée ukrainienne s'intensifie à Bakhmout, les troupes russes continuant de progresser dans la périphérie nord cette ville-symbole. "La défense ukrainienne de la ville de Bakhmout est soumise à une pression de plus en plus forte, avec des combats intenses dans et autour de la ville", a tweeté samedi le ministère de la Défense britannique. Il a fait état d'une "progression" du "groupe Wagner et de l'armée régulière russe dans la banlieue nord de la ville, désormais vulnérable à des attaques venant de trois côtés". En conséquence, Kiev "renforce la zone avec des unités d'élite et, lors des 36 dernières heures, deux ponts clé à Bakhmout ont été détruits, notamment un pont vital reliant la cité à la dernière principale route de ravitaillement".

Un ministre russe sur le front. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a inspecté un "poste de commandement" sur le front dans l'est de l'Ukraine, a assuré samedi son ministère, sans préciser le lieu exact ni la date de cette visite. Le ministère a publié une vidéo montrant Sergueï Choïgou voyageant à bord d'un hélicoptère, puis s'entretenant - sans casque ni gilet pare-balles - avec un militaire devant des bâtiments endommagés. Le ministre y remet aussi des médailles à des soldats russes.