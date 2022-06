Guerre en Ukraine : l'Union européenne sanctionne Alina Kabaeva, la femme dans l'ombre de Poutine

En parallèle, les "27" se sont accordés sur l'instauration d'un embargo pétrolier contre les produits russes, mais dans certaines limites. Ainsi, l'arrêt des importations par bateaux de pétrole brut aura lieu dans les six mois et celui des produits pétroliers dans les huit mois. Néanmoins, l'approvisionnement par oléoduc peut continuer "temporairement". Il alimente notamment trois pays sans accès à la mer : la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Même si l'UE n'est pas parvenue à trouver un consensus sur un embargo total, cette mesure concernera tout de même deux tiers des achats européens. Cette proportion pourrait même monter à près de 90%, l'Allemagne et la Pologne ayant décidé de leur propre chef d'arrêter leurs livraisons via l'oléoduc de Droujba - qui achemine du pétrole depuis la Russie jusqu'en Hongrie - d'ici à la fin de l'année.