La contre-offensive "avance", Kiev prépare le sommet de l'Otan... Le point sur la situation en Ukraine

Poutine se rendra-t-il en Afrique du Sud ? L'Afrique du Sud organisera en août le prochain sommet des Brics, où le président russe est invité, et ce malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, a confirmé dimanche son président, Cyril Ramaphosa. "Nous avançons dans l'organisation du sommet des Brics et finalisons les discussions sur le format", a-t-il déclaré, précisant que cette rencontre rassemblant en principe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie aurait lieu "physiquement". En tant que membre de la Cour pénale internationale, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire.