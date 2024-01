Guerre en Ukraine : la France va livrer de nouveaux canons Caesar à Kiev

Le ministère des Armées a annoncé la livraison prochaine de six canons Caesar à l'Ukraine. Ils s'ajouteront aux 49 dont dispose déjà Kiev.

La France muscle son soutien militaire envers l'Ukraine. Le ministère des Armées a annoncé une nouvelle livraison de canons Caesar à Kiev. Au total, six Caesar vont être livrés dans les prochaines semaines. Ils viendront grossir les rangs de l'armée ukrainienne : celle-ci en a déjà reçu 49, dont 30 déjà livrés par la France. À noter que, pour la première fois, il s’agit d’un contrat commercial passé entre l’Ukraine et Nexter. Cela signifie que Kiev va acheter ces six nouveaux canons avec ses propres fonds.

Ces pièces d'artillerie illustrent la volonté de la France d'améliorer son économie de guerre. L'armée tricolore aura en effet la capacité en 2024 ou début 2025 de produire 78 Caesar assortis de leurs munitions. Sur ces 78 pièces, six vont donc déjà pouvoir être livrés à l’Ukraine dans les semaines à venir.

Ces livraisons témoignent de la réputation de ce canon automoteur, qui a acquis crédibilité et notoriété après que Paris en eut cédé à Kiev. Le Caesar, capable de tirer six coups en moins d’une minute à une portée allant jusqu’à 40 kilomètres, se targue d’un temps de ravitaillement "record" de l’ordre de cinq à six minutes, contre une trentaine pour ses concurrents chenillés. Pour les munitions du Caesar également, Nexter a redoublé d'effort : la production annuelle de 60.000 obus doit augmenter de 50% en 2024 et doubler en 2025.