La guerre des drones avec Moscou s'intensifie, Wagner menace la Pologne... Le point sur la situation en Ukraine

"Toujours unies", Kiev et Varsovie font front. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a accusé Varsovie de vouloir "transférer des territoires" de l'ouest de l'Ukraine à la Pologne, ce qu'il a qualifié d'"inacceptable". Des propos similaires avaient été tenus, vendredi 21 juillet, par son homologue russe, Vladimir Poutine, provoquant la colère de Varsovie qui avait convoqué "d'urgence" le lendemain l'ambassadeur de Russie, jugeant "provocatrices" les déclarations du président russe. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a lui dénoncé des "tentatives futiles" visant à "creuser un fossé entre Kiev et Varsovie". "Contrairement à la Russie, la Pologne et l'Ukraine ont appris (les enseignements, ndlr) de l'Histoire et resteront toujours unies contre l'impérialisme russe et le non-respect du droit international", a assuré le ministre ukrainien sur Twitter.