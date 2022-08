Guerre en Ukraine : la Première dame Olena Zelenska invitée de LCI ce mardi à 20h40

Elle est la Première dame d'un pays en guerre. Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a vu son destin basculer, à l'instar de son peuple, le 24 février dernier, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au début de l'offensive russe, elle a passé plusieurs semaines cachée, avec ses enfants, bougeant d'un abri à l'autre, suspendant ses campagnes en faveur de l'amélioration des repas scolaires et la promotion de la langue et de la culture ukrainienne à l'étranger.

De retour sur le devant de la scène politique, le 8 mai dernier, lors d'une rencontre avec la First Lady américaine, Jill Biden, dans l'ouest de l'Ukraine, la scénariste de profession remplit depuis son emploi du temps de contacts avec les épouses des dirigeants français, israélien, polonais et lituanien ou encore en prononçant des discours et donnant des entretiens.