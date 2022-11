La rencontre entre des mères de soldats russes et Vladimir Poutine a-t-elle été orchestrée de toutes pièces ?

L'identité de l'homme qu'elle montre en photo et qu'elle présente comme son fils est bien Konstantin Valerievich Pshenichkin. Et en effet, ce dernier n’est pas mort récemment, mais Konstantin V. Pshenichkin a bien reçu une médaille pour avoir combattu pour la Russie, comme l’indique ce reportage publié en 2021 par le Musée d'histoire et d'art de Kirovsk. Consacré aux "fils fidèles de la patrie", il rend hommage à plusieurs soldats, dont le "fils de Nina Pshenichkin, tué en avril 2019". À 2m11, la voix off indique alors : "Il n'avait même pas 40 ans. Pshenichkin avait des blessures incompatibles avec la vie". Ainsi, la mère du soldat tué ne s’appelle plus Natalya, mais Nina.