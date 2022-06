La Suède et la Finlande en route vers l'Otan après la levée du veto turc

Obstacle depuis la mi-mai à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Otan, la Turquie a fini par lever son veto ce mardi soir, ont annoncé l'Alliance et les trois pays. "Je suis ravi d'annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan" et qui répond aux "inquiétudes de la Turquie sur les exportations d'armes et sur la lutte contre le terrorisme", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg. Les pays de l'Otan vont donc pouvoir "inviter" officiellement mercredi ces deux pays nordiques à rejoindre l'Alliance, a-t-il ajouté.