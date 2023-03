Kiev dit avoir vaincu la "terreur hivernale", la "sale guerre" au menu du G20... Le point sur la situation en Ukraine

"L'Ukraine a vaincu la terreur hivernale." Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, s'est félicité, mercredi 1er mars, que l'Ukraine ait "survécu à l'hiver le plus difficile de son histoire", marqué par des bombardements massifs russes qui avaient plongé des millions de personnes dans le noir. "Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables", a-t-il lancé sur Facebook, un peu plus d'un an après le lancement de l'invasion russe. "Nos partenaires se sont tenus à nos côtés en nous apportant leur aide. L'UE a également gagné, et contrairement aux moqueries de Moscou, elle n'a pas gelé sans le gaz russe", visé par des sanctions. "Le chemin est encore long jusqu'à la victoire finale. Mais nous savons déjà comment gagner", a-t-il dit.

Une attaque "massive" de drones repoussée en Crimée. Au lendemain d'une offensive de drones visant, pour la première fois, la région de Moscou, l'armée russe a annoncé avoir abattu dix appareils ukrainiens lors d'une tentative d'attaque "massive" en Crimée annexée. "Une tentative d'attaque massive de drones par le régime de Kiev sur les installations de la péninsule de Crimée a été déjouée", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon le ministère, six drones d'attaque ukrainiens ont été abattus par la défense antiaérienne russe et quatre autres ont été désactivés par des moyens électroniques.

L'étau se resserre autour de Bakhmout. Trois des quatre routes qui permettent d'approvisionner la ville de Bakhmout, symbole de la lutte pour le contrôle du Donbass, ont été coupées, ont constaté mercredi des journalistes de l'AFP. Le porte-parole du commandement oriental de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, a cependant démenti qu'un retrait ukrainien de soit en cours. Cela "dépendra de la situation opérationnelle", a-t-il insisté. "Jusqu'à présent, une telle décision n'a pas été prise."

Zaporijia à nouveau ciblée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un missile s'est abattu sur la ville de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, une région régulièrement touchée par les frappes russes. Deux personnes ont péri, selon le secrétaire municipal de la ville Anatoly Kurtev, qui précise sur Telegram que des civils sont toujours piégés sous les décombres d'un immeuble.