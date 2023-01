La trêve russe a pris fin, un Noël orthodoxe en temps de guerre... Le point sur la situation en Ukraine

La "fausse" trêve est finie. Le cessez-le-feu, décrété unilatéralement par Moscou, la veille, pour 36 heures, à l'occasion du Noël orthodoxe, a pris fin à minuit samedi 7 janvier, l'Ukraine accusant l'armée russe de ne pas l'avoir respecté. Ce à quoi la Russie a rétorqué que Kiev en a empêché l'application, la forçant à riposter. Le pouvoir ukrainien avait d'emblée rejeté l'annonce du Kremlin, à nouveau qualifiée de "fake" par le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak, selon qui il s'agissait d'une ruse pour gagner du temps. Washington, Paris, Londres, Berlin et l'UE ont, eux aussi, dénoncé l'"hypocrisie" de Moscou.

Volodymyr Zelensky dénonce "les mensonges" de Moscou. "Le monde a pu voir encore une fois aujourd'hui combien sont mensongers tous les mots prononcés jusqu'au plus haut niveau à Moscou", a fustigé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans son allocution vidéo quotidienne, publiée au cours de la soirée. "Ils ont parlé d'un prétendu cessez-le-feu... mais la réalité est que les obus russes ont continué de frapper Bakhmout (dans l'est de l'Ukraine, ndlr) et les autres positions ukrainiennes", a-t-il ajouté, martelant que la seule solution possible était "l'expulsion des occupants russes des terres ukrainiennes".