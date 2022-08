Guerre en Ukraine : le 24 août, une date hautement symbolique pour Kiev, mais pas seulement

Cette fin de l'URSS est, encore aujourd'hui, un souvenir très ancré dans les mémoires russe et ukrainienne. Alors que du côté de Kiev, on célèbre une journée synonyme de libération du communisme soviétique, la mémoire est plus sombre du côté russe. Selon un sondage mené en novembre 2016 par un institut indépendant, près de 6 Russes sur 10 disaient "regretter la chute de l'URSS". Une nostalgie portée par le premier d'entre eux, Vladimir Poutine. En 2005, le maître du Kremlin avait estimé que "la chute de l'URSS [avait] été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle". Et d'ajouter, "celui qui ne regrette pas la chute de l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et celui qui veut la reconstituer n'a pas de cerveau".

Lors de son allocution annonçant le début d'une "opération militaire" sur le sol ukrainien, il avait utilisé le souvenir de la Grande Russie pour justifier son conflit. Un concept qui fait référence à l'époque de l'Empire russe, qui s'étendait jusqu'à l'actuelle Pologne. Or, ce 24 août, le conflit militaire passera le cap des six mois. Depuis Kiev, Volodymyr Zelensky met donc en garde contre un risque d'actes "cruels" de la Russie, ce jour-là, Moscou pouvant être tenté de vouloir présenter une victoire, même symbolique, pour appuyer sa propagande sur le peuple russe.