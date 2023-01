Le cessez-le-feu enfreint, l'Occident appuie Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Nouveaux affrontements en dépit du cessez-le-feu. Malgré l'entrée en vigueur d'une trêve, décrétée unilatéralement par le président russe Vladimir Poutine pour 36 heures, à l'occasion du Noël orthodoxe, des tirs d'artillerie ont eu lieu, vendredi 6 janvier, des deux côtés du front de Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Leur intensité était toutefois moindre par rapport aux jours précédents. Les bombardements se sont poursuivis dans d'autres régions.

Moscou assure respecter la trêve. En dépit des duels d'artillerie à Bakhmout et des frappes rapportées sur Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe a assuré respecter le pause militaire, rejetant sur Kiev la poursuite des combats. "Malgré le respect du régime de cessez-le-feu par les troupes russes (...) le régime de Kiev a continué à bombarder les villes et les positions russes", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien. Les autorités séparatistes prorusses ont ainsi fait état de plusieurs bombardements ukrainiens sur leur bastion de Donetsk avant, et après le théorique cessez-le-feu.

Un arrêt temporaire des combats mis en doute par Kiev. L'Ukraine a mis en doute la sincérité de l'initiative russe, la balayant comme un "acte de propagande". Selon son président Volodymyr Zelensky, il s'agit d'une "excuse dans le but d'au moins arrêter l'avancée de nos troupes dans le Donbass et d'apporter équipements, munitions, et rapprocher des hommes de nos positions". "La Russie doit quitter les territoires occupés, c'est alors seulement qu'il y aura une 'trêve temporaire'. Gardez votre hypocrisie", avait réagi la veille sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne.