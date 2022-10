Ukraine : Josep Borrell menace de "détruire l'armée russe" en cas d'attaque nucléaire

Selon le chef de la diplomatie européenne, Vladimir Poutine, qui brandit la menace nucléaire depuis plusieurs mois, "doit comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine, l'Union européenne et ses États membres, les États-Unis et l'Otan, ne bluffent pas non plus".

Une sortie qui semble aller à contre-sens des propos tenus par Emmanuel Macron, au cours d’une entrevue télévisée, mercredi sur France 2. "Nous ne voulons pas d’une guerre mondiale […]. Nous soutenons l’Ukraine dans sa résistance, sans participer à la guerre", a déclaré le chef de l’État.