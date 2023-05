VIDÉO - "Où sont les put*** d'obus ?!" : l'énorme coup de colère du patron de Wagner contre les dirigeants russes

"Regardez-les", lâche-t-il dans cette vidéo, selon une traduction du média russophone Meduza. Pointant un doigt menaçant vers la caméra, il s'adresse directement au ministre de la Défense et au chef d'état-major général des armées, les accusant de ne pas fournir les munitions nécessaires à ses combats. Pour le chef de cette milice ultra-violente qui se bat à Bakhmout, "70 % des munitions nécessaires" à son groupe de mercenaires n'auraient pas été livrées. Ce qui l'empêche de faire tomber la ville-forteresse. Et provoque selon lui de nombreuses pertes dans ses rangs. Car le chef d'entreprise l'assure, avec l'arsenal demandé, il y aurait "cinq fois moins de morts". "Ces hommes sont venus ici en tant que volontaires et ils meurent pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux en acajou", lance-t-il donc, enragé. Et de conclure : "Ce sont les pères de quelqu'un. Les fils de quelqu'un. Et les salauds qui ne nous donnent pas de munitions vont finir en enfer."