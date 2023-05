Guerre en Ukraine : le "Corps des volontaires russes", ce groupe accusé d'une incursion près de Belgorod

L'autre légion mise en cause dans l'attaque près de Belgorod est dénommée "Liberté de la Russie" et serait aussi composée de combattants russes. Son emblème est un poing fermé surmonté des mots "Liberté" et "Russie". Ce groupe ferait partie du corps des volontaires internationaux au sein de l'armée ukrainienne, qui compterait des milliers de personnes, venues de différents pays pour combattre les forces russes aux côtés des Ukrainiens.