Guerre en Ukraine : le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov remplacé

Volodymyr Zelensky procède à un remaniement ministériel. Le député ukrainien David Arakhamia a ainsi annoncé dimanche 5 février au soir que le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, va remplacer Oleksiy Reznikov au poste de ministre de la Défense.

"La guerre dicte les mouvements de personnel", a expliqué le député. "L'époque et les circonstances obligent à un renforcement et à une concentration. C'est ce qui se passe actuellement et cela va continuer à l'avenir", a-t-il ajouté sans préciser la date prévue de ce remaniement ministériel.

Plus tôt, le quotidien allemand Bild annonçait qu'Oleksiy Reznikov s'apprêterait à quitter son poste de ministre de la Défense la semaine prochaine.