Guerre en Ukraine : comment des médias occidentaux sont plagiés pour relayer la propagande russe

Mais le Parisien n'est pas le premier titre à découvrir son clone russe. Avant lui, en France, 20 Minutes et Le Monde avaient été impactés. Et au-delà de nos frontières, le Guardian au Royaume-Uni ou le média allemand Politik avaient aussi été touchés, tout comme l'agence ukrainienne RBC. En tout, l'organisation EU Disinfo Lab avait décompté pas moins de 17 sites de médias européens falsifiés entre mai et septembre 2022. Une campagne baptisée "Doppelganger" - "sosie" en allemand - par cette ONG spécialiste de lutte contre la désinformation. Et qui est visiblement toujours en cours.