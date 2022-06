Guerre en Ukraine : le point au lendemain du bombardement du centre commercial de Krementchouk

Les images ont choqué la communauté internationale. Lundi 27 juin, au cœur de l'après-midi, au centre de l'Ukraine, loin de la ligne de front, le centre commercial de Krementchouk a été frappé par un missile. Au lendemain de cette attaque, les autorités ukrainiennes cherchent encore des corps sous les décombres. Mais le bilan, toujours provisoire, est déjà lourd : "Plus de 20 morts" et plus de 40 disparus, selon le chef adjoint de l'administration présidentielle Kiril Timochenko. Le centre commercial était "très fréquenté" au moment de l'attaque.

Immédiatement, les dirigeants ukrainiens ont accusé la Russie. "La frappe russe d'aujourd'hui sur un centre commercial à Krementchouk est l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram. "Une ville paisible, un centre commercial ordinaire (avec) à l'intérieur des femmes, des enfants, des civils ordinaires." Ce mardi, il a également demandé que la Russie soit reconnue comme "État parrain du terrorisme".