La contre-offensive de l'Ukraine a commencé pour "plusieurs semaines, voire mois", annonce Emmanuel Macron

Kiev reprend l'initiative. Attendue depuis plusieurs mois, la "contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours", a assuré, lundi 12 juin, Emmanuel Macron, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz et du président polonais Andrzej Duda. "Elle a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois", a souligné le chef d'État français, en marge du Triangle de Weimar, une plateforme de réunions régulières au sommet entre les trois pays. "Nous souhaitons" que cette opération militaire contre les forces russes soit "la plus victorieuse possible pour pouvoir ensuite déclencher une phase de négociation dans de bonnes conditions", a-t-il martelé. "Il est clair que l’Ukraine ne sera pas conquise et que seule la paix est concevable".