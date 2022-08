Guerre en Ukraine : Poutine et Macron se sont à nouveau parlé au téléphone

Le communiqué de l'Élysée est particulièrement laconique. Le camp français confirme la réalité de l'entretien qui avait été rapporté une heure plus tôt par le Kremlin, de façon beaucoup plus détaillée. Emmanuel Macron aurait exprimé auprès de Vladimir Poutine sa préoccupation pour la sûreté de la centrale nucléaire ukrainienne, la plus puissante d'Europe, enjeu d'une bataille entre forces russes et ukrainiennes. Le président français a demandé au maître du Kremlin de permettre une mission d'inspection des experts de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), ce que celui-ci a approuvé, selon les deux parties.